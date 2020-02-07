Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun 8 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun 8 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun 8 Şubat'ta başlayacak

7 saat önce

Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun için geri sayım başladı.

Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun 8 Şubat'ta başlayacak, System.String[]

Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun için geri sayım başladı.


Red Bull açıklamasına göre, 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinlikte binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de bir araya gelecek.


Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor.

Farklı bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katılacağı Red Bull Homerun'da her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı kostümü giyen yarışmacıya da sürpriz ödüller verilecek.

- Red Bull Homerun hakkında

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, global çapta düzenlenen bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Etkinliğe katılanların önce ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboardlarıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde düzenlenecek.

Kartalkaya, Red Bull, Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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