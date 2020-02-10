Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun Erciyes'te yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun Erciyes'te yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun Erciyes'te yapıldı

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde de gerçekleştirilen yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Erciyes'te de yapıldı.

Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun Erciyes'te yapıldı, System.String[]

Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde de gerçekleştirilen yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Erciyes'te de yapıldı.

Kartalkaya, Uludağ ve Palandöken'de binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren etkinliğin Erciyes ayağı gerçekleştirildi.

Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun'da her merkezde kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoride yarışlar yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ iş birliği ile Audi'nin sponsorluğunu üstlendiği Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Homerun'da Türkiye'nin ilk uluslararası tanınırlık belgesi alan kayak merkezi olan Erciyes'in kazananları çekişmeli bir yarış sonunda belli oldu.

Adrenalin dolu yarış sonunda Erciyes'te erkekler kayakta Mustafa İnci, erkekler snowboardda Mustafa Zeyneloğlu, kadınlar kayakta Mariana Nalosnik ve kadınlar snowboardda Berfu Aygen birinci oldu. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Red Bull Homerun hakkında


Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, global çapta düzenlenen bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Etkinliğe katılanların önce ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboardlarıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri.


Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde düzenlendi.

Kartalkaya, Red Bull, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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