Kış tatili için yeni trend; termal oteller - Son Dakika

Kış tatili için yeni trend; termal oteller

08.11.2020 10:08
Kış tatili için yeni trend; termal oteller, System.String[]

Kış aylarında da tatilden vazgeçemeyenler koronavirüs tedbirlerini de göz önüne alarak arayışlara başladı.

Kış aylarında da tatilden vazgeçemeyenler koronavirüs tedbirlerini de göz önüne alarak arayışlara başladı. Sağlığını korumak isteyen vatandaşların da tercih ettiği termal otellerin bu yıl pandemi nedeniyle doluluk oranlarının yüzde 75 seviyesinde korunduğunu söyleyen Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas, "Kış tatili için trend termal oteller oldu. Sağlığını korumak isteyenler de bu otelleri tercih ediyor. Her türlü önlemi aldık, 'Güvenli Turizm Sertifikası" ile hizmet veriyoruz" dedi.

Eskiden sağlık problemlerine çözüm arayanların tercihleri arasında olan termal oteller, artık kış tatili için de ilgi görüyor. Termal turizme yapılan yatırımlardan biri olan Yalova Terma City Otel'inde koronavirüs sürecinin başından bu yana tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladıklarını dile getiren Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas, "Biz 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile hizmet veriyoruz. Tatilcilerin yeni gözde mekanı da artık termal oteller oldu. Yeni yükselen değerler arasında bulunan termal oteller; sadece tatil anlayışını değiştirmekle kalmıyor, tatilcilere yeni bir anlayış sunuyor" diye konuştu.

"SAĞLIĞINI KORUMAK İSTEYENLER DE TERCİH EDİYOR"

Talas, termal turizmin yaz turizmine göre daha uygun fiyatlı olduğuna dikkat çekerek, "Tatilciler açısından birçok avantajı oluyor. Kışın soğuk günlerinde tatilciye sıcacık bir tatil vadediyoruz. Geçmiş tarihlerde termali sadece rahatsızlığı olunca hatırlayan misafirlerin yoğunluğu söz konusuyken, şimdilerde vücudunu ve sağlığını korumak isteyen misafirlerimizi de termal otelimizde ağırlar hale geldik" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ 'GÜVENLİ TESİS' ARAYIŞINDA

Koronavirüs nedeniyle 8 Haziran'da yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladıklarını ve her detaya dikkat ettiklerini dile getiren Talas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan pandemi süresince uygulanacak koronavirüs ve hijyen uygulamaları konusundaki titizliğimizi koruyoruz. Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile hizmet verdiğimiz otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca kare kod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilir."

PANDEMİ NEDENİYLE DOLULUK ORANI YÜZDE 75'LERDE KORUNUYOR

60 bin metre kare üzerine kurulu 2 bin 200 yatak kapasiteli 6 bin metrekare SPA alanına sahip Yalova Terma City otelinde, geçen yılın Kasım ayında doluluk oranının yüzde 85'lere yaklaştığını söyleyen  Talas, "Otelimizde doluluk oranları haziran ayından bu yana ortalama yüzde 75 seviyelerinde. Normalde talep fazla ama tüm sosyal donatılar ve hamam, sauna, havuzlar, terapi odaları, restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için ve güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi adına doluluk oranını haziran ayından bu yana yüzde 75 seviyesinde koruyoruz. Çünkü tatilciler  güvenli tesisleri tercih ediyorlar" dedi.


Kış tatili için yeni trend; termal oteller
Kış tatili için yeni trend; termal oteller
Kış tatili için yeni trend; termal oteller
Kış tatili için yeni trend; termal oteller
Kış tatili için yeni trend; termal oteller

Koronavirüs, Termal, Turizm, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kış tatili için yeni trend; termal oteller - Son Dakika


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