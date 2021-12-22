Kış Tatili Yapmak için En İyi Yerler - Son Dakika

Bu tatil seçenekleri, kış otelleri yanı sıra dağ evi ve kamp alanları da ile çeşitlenir. Hem doğa hem de kültür tatili yapmak isteyenler için kış tatili seçenekleri oldukça etkili alternatiflerdir. Holimax ayrıcalıkları tüm tatillerde olduğu gibi kar tatili fırsatları konusunda da sizin için en iyi seçimlerden biridir. Holimax aracılığı ile size en uygun rotayı seçerek konforlu otel seçeneklerini keşfedebilirsiniz.

Türkiye'de soğuk günlerde içinizi ısıtacak, sizi dinlendirecek ve sevdikleriniz ile kaliteli zaman geçirmenize olanak sağlayacak kış tatili otel seçenekleri için en uygun lokasyonları keşfetmeye hazırsanız, işte kış tatili yapmak için en iyi yerler!

Palandöken

Doğu Anadolu'da yer alan Palandöken dağları Türkiye'nin en uğrak kayak ve kış tatili alanlarından biri olma özelliği gösterir. Neredeyse her mevsimde karlı olan Palandöken, gelişmiş kayak pistleri ve yöreye yayılmış konaklama tesisleri ile kış aylarında tatil yapmak isteyenler için son derece özel bir alandır. Kayağın yanı sıra snowboardve kar sörfü gibi çeşitli kış sporlarının da gerçekleştirildiği Palandöken'de aileniz ve arkadaşlarınızla çokça eğleneceğiniz ve doğanın eşsiz güzelliği ile rahatlayacağınız bir tatil süreci geçirebilirsiniz.

Kars-Sarıkamış

Türkiye'de kış tatili tesislerinin en çok yer aldığı bir diğer lokasyon ise Kars Sarıkamış'tır. Bölge olağanüstü doğal güzellikleri ile kış aylarında ziyaretçilerini büyüler. Çok sayıda kayak pistinin yer aldığı bölgede, kış tutkunları için çok sayıda otel ve tesis bulunur. Ayrıca dağ evleri de lokasyonun en sık tercih edilen konaklama alanlarındandır. Karadeniz havasını iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayacak Sarıkamış, aynı zamanda tarihsel değeri ile de son derece etkileyici bir tatil rotasıdır.

Kayseri-Melikgazi

Kış tatili dendiğinde Türkiye'de akla gelen ilk şehirlerden biri kuşkusuz ki Kayseri'dir. İç Anadolu'nun merkez illerinden biri olan Kayseri'de Melikgazi bölgesi kış tatilleri için adeta biçilmiş kaftandır. Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Melikgazi'de çok sayıda otel, restoran ve turistik tesis bulunur. Kış aylarında kayak ve diğer kış sporlarını yapmak için en etkili rotalardan biri olan Kayseri-Melikgazi özellikle çocuklar ile yapılacak tatiller için en etkili seçeneklerden biridir.

Kayseri-Erciyes

Erciyes kayak tesisleri de hem Türkiye hem de dünyaca ün yapmış kıştatili lokasyonlarından biridir. İç Anadolu'da yer alan Erciyes Dağı, yılın tüm mevsimlerden kar yağışının görüldüğü, Türkiye'nin en yüksek dağlarından biridir. Bu özelliği nedeni ile bölge, kar ve kış tatili deneyimi için de oldukça uygundur. Kış tatili otel seçeneklerinin büyük bir kısmı Erciyes'tedir. Tesislerin şehre çok yakın olması da bölgede yapacağınız tatilde size ekstra alternatifler yaratır. Oteller, restoranlar, pansiyonlar ve dağ evleri ile Kayseri-Erciyes kış tatilinin en bilindik adreslerinden biri olma özelliği gösterir.

Bursa-Uludağ

Uludağ da kış tatillerinin vazgeçilmezi olan bir diğer turizm merkezidir. Marmara'da bulunan Uludağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar. Tesislerin en konforlu ve lüks alternatiflerini bulabileceğiniz bu yöre, pek çok ünlünün de kış aylarında sıkça ziyaret ettiği bir cazibe merkezidir.

Isparta-Davraz

Türkiye'nin en bilindik kış turizmi rotalarından bir diğeri ise Isparta'nın 26 km uzağında bulunan Davraz Kayak Tesisleri'dir. Bitki örtüsünün çeşitliliği ile oldukça göz alıcı bir bölge olan Davraz, kış tatili için en iyi seçimlerden biridir. Çok sayıda otel ve tesisin yer aldığı bölge; aile tatilleri, romantik kar tatilleri ve eğlenceli arkadaş gezileri için tercih edebileceğiniz bir tatil rotasıdır.

Siz de kış tatili için en konforlu ve dinlendirici alternatifleri Holimax dünyası ile keşfedebilirsiniz. Holimax ile erken rezervasyon 2022 fırsatlarından yararlanabilir ve hayalini kurduğunuz tatile kolayca ulaşabilirsiniz.