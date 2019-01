Kış Tatilinin Gözde Üçlüsü: Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı (2) - Kayseri/

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN / BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya bölgesi, misafirlerine bir günde hem peribacalarıyla kaplı yörede balon turuna çıkma hem Erciyes Dağı'nda kayak yapma hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi çıkarma fırsatı sunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Kapadokya bölgesi, yarıyıl tatilinde balon turu, kayak ve kaplıca keyfini aynı gün yaşamak isteyenleri bekliyor.



Erciyes Dağı'nı da hinterlandına alan Kapadokya bölgesine gelenler, peribacalarıyla kaplı yörede balon turu yaparak başladıkları günü, Erciyes Dağı'nda kayak yaptıktan sonra Kozaklı'da kaplıca keyfiyle tamamlama imkanı buluyor.



Günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu turlarına katılarak doğal kaya oluşumlarının bulunduğu vadiler ve peribacalarının otantik atmosferini gökyüzünden kuş bakışı izleme fırsatı bulanlar, balon turunun ardından yaklaşık 1 saatlik araç yolculuğuyla Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşıyor. Burada kayak yapan tatilciler, günün yorgunluğunu yine sadece 1 saatlik araç yolculuğu sonrasında Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalarda atıyor.



Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı, turistlere tadına doyumsuz bir tatil imkanı sunuyor.



Eşsiz doğanın adresi: Kapadokya



Kayadan oyma yapıları ve peribacalarıyla kaplı eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yılın farklı dönemlerinde olduğu gibi kış aylarında da konuklarına çeşitli turizm aktiviteleri imkanı sunuyor.



Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinin simgelerinden birisi haline gelen sıcak hava balon turlarıyla, yörenin otantik atmosferi gökyüzünden kuş bakışı izlenebiliyor.



At, ATV motor ve deve ile düzenlenen turlarla peribacaları arasında gezinti yapabiliyor ayrıca doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde yapılan yürüyüşler de turistlere farklı bir deneyim yaşatıyor.



Her bütçeye uygun konaklama imkanına sahip bölgede, otel ve pansiyonların yanı sıra tüf kayaların içi oyularak oluşturulan butik otellerdeki mağara odalarda da konaklanabiliyor.



Güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek ve Kapadokya'nın muhteşem manzarasını kuş bakışı seyretmek isteyen ziyaretçiler, sıcak hava balon turundan kişi başı 150 avrodan, at ve ATV motor ile organize edilen turlardan ise kişi başı 100 liradan faydalanabiliyor.



Yarı yıl tatilini Kapadokya'da değerlendirmek isteyenler bölgeye geldiğinde ayrıca Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı Ören Yeri'ni ziyaret edip, Avanos ilçesindeki çanak yapım atölyelerini gezebilir, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerinde de geçmişe yolculuk yapabilir.



Kış turizminin gözdesi Erciyes



Kapadokya'nın doğal güzelliklerinden Erciyes Dağı'nın heybetine ulaşmak ise sadece 1 saatlik mesafede.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.



Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, profesyonel yönetim anlayışı ve uygun fiyat politikasıyla her geçen gün daha çok ilgi çeken Erciyes Dağı, kayakseverlere sunduğu imkanların yanı sıra bol oksijenli dağ havasında tatil yapmak isteyenlerin de gözdesi oluyor.



Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.



Toplamda 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pistiyle bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara olanak sağlıyor.



Bütün pistlerin birbirine bağlı olduğu Erciyes'te, farklı zorluk derecelerindeki (siyah, kırmızı, mavi) pistleriyle kayak tutkunlarına 2 bin 200 metreden 3 bin 400 metre rakıma kadar kayak yapma fırsatı sunuluyor.



Erciyes'te kayak zevki için Kayseri'ye gelenler aynı zamanda kent merkezinde Selçuklu döneminden kalma medreseler ile Kayseri Kalesi'ni ziyaret edebilir, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nin görkemine ve Sultansazlığı'nda göçmen kuşların görsel şölenine tanıklık edebilir, kentle özdeşleşen pastırma ve sucuk alışverişi yapabilir.



Kapadokya'nın şifa merkezi: Kozaklı



Erciyes Dağı'nda kara doyup, kayak yapmanın tadını çıkardıktan sonra kaplıca keyfi yaşamak da yine sadece 1 saatlik mesafede. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan şifalı kaplıcalar da Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden biri konumunda.



Çeşitli kategorilerdeki 22 termal tesis ve yaklaşık 10 bin yatak kapasitesiyle Kozaklı, konuklarını yarıyıl tatilinde ağırlamak için hazır.



İçeriğinde, sodyum, kalsiyum ve klor sayesinde A ve C grubu şifalı sular grubunda yer alan Kozaklı kaplıcalarından faydalanmak isteyenlere, apart, motel ve beş yıldızlı otellerin yanı sıra belediyeye ait tesislerde hizmet sunuluyor.



İlçedeki birçok tesiste irili ufaklı çok sayıda havuz yer alırken, aquaparklar özellikle çocuklar ve gençler için eğlenceli tatil imkanı sağlıyor. Termal tesislerde SPA, çamur banyosu, tuz odaları, güzellik ve spor merkezleri gibi çeşitli hizmetler yer alıyor.



Hücre yenilenmesini hızlandırmasıyla bilinen radon gazı barındıran ve bu yönüyle "gençlik iksiri" olarak da nitelendirilen ilçedeki şifalı suyun, romatizmal ve psikolojik hastalıklar, anemi, gut, böbrek, idrar yolları, kas ve iskelet sistemi ağrıları, mide, bağırsak, safra kesesi, cilt ve damar rahatsızlıkları, eklem kireçlenmeleri, ameliyat sonrası operatif hücre yenilenmesi, saç ve tırnakları güçlendirme tedavilerinde olumlu etkileri olduğuna inanılıyor.



İlçede konuklarına hizmet sunan tesislerde kişi başı 50 liradan 170 liraya kadar yararlanılabiliyor.



Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan master planı kapsamında Erciyes Dağı'nda muhteşem bir kayak merkezi oluşturulduğunu söyledi.



Erciyes'in tek başına bir turizm merkezi olmadığını belirten İkiler, "Bu yatırım yapılırken hemen yanı başımızdaki Kapadokya bölgesi ve Kozaklı termal otelleri ile birlikte bir turizm destinasyonu haline getirmek düşüncesiyle yapıldı. Bu projemiz çok başarılı oldu. Hem yurt içi hem yurt dışında misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Misafirlerimiz sabah balona binerek eşsiz Kapadokya manzarasını seyredebiliyor. Hemen ardından yaklaşık 1 saatlik araç yolculuğuyla Erciyes'e gelip 102 kilometrelik pistlerimizde kaymanın keyfini yaşıyorlar. Akabinde de yine bir saatlik yolculukla Kozaklı termal tesislerinde günü sonlandırabiliyorlar." diye konuştu.

