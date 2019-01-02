Son Dakika Haberleri: Kış Tatilinin Gözde Üçlüsü Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı

Kış Tatilinin Gözde Üçlüsü Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı

1 saat önce

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya bölgesi, misafirlerine bir günde hem peribacalarıyla kaplı yörede balon turu hem Erciyes Dağı'nda kayak hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya bölgesi, misafirlerine bir günde hem peribacalarıyla kaplı yörede balon turu hem Erciyes Dağı'nda kayak hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi fırsatı sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:10 Kaynak: Youtube

Türkiye, Kozaklı, Erciyes, Kapadokya, Genel
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