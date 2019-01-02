Kış Tatilinin Gözde Üçlüsü Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı
1 saat önce
Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya bölgesi, misafirlerine bir günde hem peribacalarıyla kaplı yörede balon turu hem Erciyes Dağı'nda kayak hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi fırsatı sunuyor.
Türkiye
'nin gözde turizm merkezi Kapadokya
bölgesi, misafirlerine bir günde hem peribacalarıyla kaplı yörede balon turu hem Erciyes
Dağı'nda kayak hem de Kozaklı
'da kaplıca keyfi fırsatı sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:10 Kaynak: Youtube
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