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'Kış Tedbirleri' denetimi jandarma ekiplerince gerçekleştirildi - Son Dakika

'Kış Tedbirleri' denetimi jandarma ekiplerince gerçekleştirildi

31.01.2022 17:34
'Kış Tedbirleri' denetimi jandarma ekiplerince gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı'nın 'Kış Tedbirleri' konulu yayınladığı genelge kapsamında Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve jandarma personelleri tarafından trafik ile asayiş kontrolü yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Kış Tedbirleri' konulu yayınladığı genelge kapsamında Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve jandarma personelleri tarafından trafik ile asayiş kontrolü yapıldı. Araçlarda bulunan çocuklara oyuncak ve boyama kitabı dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca bugün yayımlanan genelge kapsamında Eskişehir Valiliği'nin talimatıyla denetimler gerçekleştirildi. Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda bulunan jandarma denetim noktasında yapılan kontrollere İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy da katıldı. Gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimi, vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Drone destekli trafik ve asayiş denetiminde durdurulan araçlarda bulunan çocuklara Albay Ercan Atasoy tarafından jandarma logolu oyuncak ve boyama kitabı hediye edildi. - ESKİŞEHİR

'Kış Tedbirleri' denetimi jandarma ekiplerince gerçekleştirildi
'Kış Tedbirleri' denetimi jandarma ekiplerince gerçekleştirildi

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İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Jandarma, Albay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kış Tedbirleri' denetimi jandarma ekiplerince gerçekleştirildi - Son Dakika


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