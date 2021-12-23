Kış tedbirleri koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Manisa Valiliği öncülüğünde Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu toplantısı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal,MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ilgili kurum müdürleri ile yetkili personelleri katıldı. Toplantıda, kış tedbirleri konusunda kurum ve kuruluşların yapacağı iş ve işlemler ile ilgili olarak, genelge çerçevesinde belirlenen talimatlar değerlendirildi.Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, alınacak tedbirler ile kış mevsiminde yaşanacak olumsuz hava ve yol şartlarında trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi, sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Kurumlar arası koordinasyona vurgu yapıldı

Toplantıda, kış mevsiminde, yerleşim birimlerinde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirildi. Muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda olası can ve mal kaybının önlenmesi ya da en az indirilmesi ve müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 27.10.2021 tarihli Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında; İlimiz kamu kurum ve kuruluşları ile Kaymakamlıklarca gerekli tedbirlerin alınarak hazırlıklı olunması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması görüşüldü.