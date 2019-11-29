Son Dakika Haberleri: Kış Tedbirleri toplantısı yapıldı
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Kış Tedbirleri toplantısı yapıldı

6 saat önce

Karla Mücadele ve kış mevsiminde alınacak tedbirler toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Kış Tedbirleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Karla Mücadele ve kış mevsiminde alınacak tedbirler toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.


Valilik'te gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Vekili J. Alb. Suat Orhan, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Toplantıda konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kış mevsiminin sıkıntısız bir şekilde geçirilmesi için il genelinde başta trafik olmak üzere alınacak diğer tedbirlerin gözden geçirildiğini söyledi.


Kamu kurumlarında kış mevsimi tedbirlerinin alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Akın, açıklamasında; "Kurumlarımızın kışa hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek trafik kazası, yol kapanması gibi sorunlar karşısında hangi tedbirlerin alınması gerektiği konularını bu toplantıda değerlendirip planladık. Kurumlarımız arasında koordinasyonu sağlayarak zorlu kış şartlarında, trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, sürücülerin, yolcuların ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması en temel hedefimizdir. Bu anlayışla, kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, il özel idaresi, karayolları, AFAD ve sağlık teşkilatı ile ilgili kurumlarımızın görev ve sorumluluklarını yeniden gözden geçirdik"dedi.


Toplantı, kış aylarında alınacak tedbirlerin detaylı şekilde görüşülmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Sivil Toplum Kuruluşu, Kırşehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
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