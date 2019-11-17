Son Dakika Haberleri: Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel
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Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel

6 saat önce

Kocaeli'de, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, eşsiz bir doğaya sahip olan Kartepe, sonbaharda ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor.

Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel, System.String[]

Kocaeli'de, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, eşsiz bir doğaya sahip olan Kartepe, sonbaharda ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor.

Kartepe, kayakçıları ve snowboardcuları çeken kış aylarındaki yoğun kar yağışıyla tanınsa da zengin doğası sonbaharda canlanıyor.

Maşukiye ve Suadiye'den başlayarak ormanların arasından 1600 rakımlı zirveye uzanan 20'şer kilometre uzunluğundaki iki ayrı güzergah, ziyaretçileri renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türlerinin hakim olduğu Samanlı Dağları, sonbaharın simgesi olan sarı rengin bütün tonlarını barındırıyor.

İlçede yer alan Kuzuyayla ve Suadiye tabiat parklarıyla Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, yeşil ve turuncu renkleriyle fotoğraf meraklılarına doyumsuz bir ortam sağlıyor.

Doğaseverler, güz mevsiminin son günlerinde aynı anda Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarasını seyredebiliyor.

"Değişim aralık ayına kadar devam eder"

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha çok kış turizmiyle bilinse de ilçenin dört mevsim boyunca farklı güzellikler barındırdığını söyledi.

Samanlı Dağlarının çok zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğunu belirten Öçbe, "Sonbaharda başlayan değişim aralık ayına kadar devam eder. Sonbahara ait her renk görülebilir. Öyle bir özelliği var bu bölgenin." diye konuştu.

Öçbe, ilçenin İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla çok sayıda turist ağırladığı bilgisini vererek, hafta sonları binlerce günübirlikçi ziyaretçinin geldiğini ifade etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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