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"Kış turizmi cenneti" Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi - Son Dakika

"Kış turizmi cenneti" Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi

02.12.2021 13:32

Türkiye'de kışın çetin geçtiği illerin başında gelen ve dün yağan karla tamamen beyaza bürünen Erzurum'da kar güzel manzaralar oluşturdu.

Türkiye'de kışın çetin geçtiği illerin başında gelen ve dün yağan karla tamamen beyaza bürünen Erzurum'da kar güzel manzaralar oluşturdu.

Kayak başta olmak üzere kış turizmi olanakları nedeniyle yörede "Kış cenneti" olarak anılan kent, dün sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar etkili olan yoğun kar ile tamamen beyaza büründü.

Kar yağışının ardından gece başlayan soğuk havanın etkisiyle süs havuzlarının donduğu, çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu, cadde ve sokakların buzla kaplandığı kentte, kış çilesinin yanı sıra doyumsuz manzaralar da ortaya çıktı.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra şu sıralar beyaz gelinliğini giyen Palandöken Kayak Merkezi ile her mevsim turistlerin ilgisini çeken Erzurum'da, son yağan karla beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, ağaçlar ve parklar seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Erzurum Kalesi başta olmak üzere bir çok tarihi yapının yer aldığı kent merkezinin yanı sıra Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yağışla ağaç ve çalı türü bitkiler de bir başka güzelliğe büründü.

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekerek manzaranın tadını çıkardı.

Vatandaşlardan Havva Etyemez, AA muhabirine, Erzurum'a en çok kış mevsiminin yakıştığını ifade etti.

Kar yağışı sonrası il genelinde güzel görüntüler oluştuğunu anlatan Etyemez, şunları kaydetti:

"Kar yağınca bayağı sevindim çünkü bu şehre kar gerçekten çok yakışıyor. Bugün de çok güzel bir hava var. Ağaçların üzeri karla kaplı, resmen kartpostallık görüntüler var, insan izlemeye doyamıyor."

Kış turizmi cenneti Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi
Kış turizmi cenneti Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi
Kış turizmi cenneti Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi
Kış turizmi cenneti Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi
Kış turizmi cenneti Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi

Kış Turizmi, Türkiye, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kış turizmi cenneti' Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kış turizmi cenneti" Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi - Son Dakika
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