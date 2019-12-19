Kış Turizmi Kongresi Atatürk Üniversitesinde başladı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğini ve yürütücülüğünü yaptığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Turizm Akademisyenler Derneğinin (TUADER) iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresinin açılışı Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleşti.



Açılışa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra; Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Gürbüz, ulusal ve uluslararası akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.



250 Katılımcı 152 Bildiriyle Katıldı



Kongrenin açılışını yapmak üzere kürsüye çıkan ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Gürbüz, 1993 yılında kış turizmi merkezi olarak ilan edilen ve kış turizmi koridoru üzerinde yer alan Erzurum'un, kış turizmi ve kış sporları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. 1.Uluslararası Kış Turizmi Kongresinin amacının, "Turizm" alanında farklı disiplinlerden oluşan ulusal ve uluslararası araştırmacıları, sektör temsilcilerini, kamu kurumlarım bir araya getirerek kış turizminin çeşitli yönleriyle ele alınmasını sağlamak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak olduğunu ifade eden Dekan Gürbüz, böylelikle kış turizmine ulusal ve bölgesel anlamda katkı sağlaması hedeflediklerini söyledi.



Prof. Dr. Gürbüz sözlerine şu şekilde devam etti: "Kongremize yedi farklı ülkeden toplam 250 katılımcı 152 bildiriyle katıldı. Kongremiz, sektörle öğrenciyi buluşturmak, öğrencilerimize staj imkanları, kariyer ve iş planlaması yapmak üzere önemli bir konumda bulunuyor. Bu vesileyle, kongremize desteklerinden dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından katılan saygıdeğer katılımcılara, kongrenin düzenlenmesine katkıda bulunan, düzenleme ve bilim kurulu üyelerine, hazırlık aşamasından gerçekleştirme sürecine kadar her aşamada emeği geçenlere teşekkür ediyor saygılar sunuyorum."



Sektör Taleplerini de Dikkate Alıyoruz



Palandöken Dağının, farklı zorluk derecelerine sahip pistleri, kar kalitesi, karın yerde kalma süresi, ülkemizin toplamda en uzun telesiyej hattına sahip olması ile öne çıkan bir kış turizm merkezi olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, mevcut bu değerlerin yanı sıra Palandöken sıradağlarının kayak yapabilme açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.



Bu potansiyelin değerlendirilmesi noktasında Atatürk Üniversitesi olarak önemli bir görev üstlendiklerini dile getiren Rektör Çomaklı: "Turizm sektörünün geliştirilmesi ve ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü sağlama konusundaki katkılarımızın yanı sıra, yürütmekte olduğumuz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, üniversitemizde eğitim gören her öğrencimizin kış sporlarından en az birini iyi derecede yapabilecek seviyede mezun olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca, sektör taleplerini de dikkate alarak, Turizm fakültemizin faal iki bölümüne ilaveten bölgemizin ilk "Turist Rehberliği Bölümü"nü açarak bu yıl itibariyle öğrencilerimizi aldık" şeklinde konuştu.



Ülkemizde bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı kış turizmi kongresinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son olarak: "Kongremize, kariyer günümüze ve panellerimize ilgi gösteren yurt içinden ve yurt dışından katılan akademisyenlere, kamu ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına, katılım konusunda gösterdikleri gayret ve hassasiyet için şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor, kongrenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Kongre, 19-21 Aralık tarihleri arasında Turizm Uygulama Otelinde devam edecek. - ERZURUM