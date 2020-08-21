Kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılacak - Son Dakika

Kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılacak

Kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) sıcak su kaynağı aranacak.

Kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılacak, System.String[]

Kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) sıcak su kaynağı aranacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, Erciyes AŞ toplantı salonunda düzenlenen törende, Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılması için protokol imzaladı.

Ekim ayında başlayacak çalışmalar kapsamında 2200 metre derinliğe inebilen sondaj araçları sıcak su kaynağı arayacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, Kayseri'nin Erciyes Dağı ile şahlanacağını söyledi.

Erciyes'in karının, Kayseri'nin karı olacağını belirten Özhaseki, şöyle dedi:

"Erciyes'te yeni bir alan açılmış oluyor. Kayseri'nin ekonomisini etkileyecek ama sosyal hayatını da etkileyecek. Kayserimize hayırlı olsun. Sıcak suyu çıkardığımızda yaz ve kış turizmi açısından 12 ay dolu dolu bir Erciyes, milletimizin hizmetinde olacak. Tabii kendi dönemimde bu projeyi başlattım ve buraya kadar getirdim. Elimiz şimdi Memduh Abi'de. O atom karınca. Bırakmayacak, devam ettirecek, suyu da bulacak. Daha sonra yüksek irtifa merkezini de Allah'ın izniyle bitirecek. Burayı da şahlandıracak, taçlandıracak."

Büyükkılıç da Erciyes Dağı'nın turizm merkezi olma yolunda daha da iyi bir konuma geleceğine inandığını belirtti.

Kayseri için tarihi bir protokole daha imza attıklarını dile getiren Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız doğal gazın müjdesini verdi ama biz de burada Kayseri'mizin bize göre doğal gazı olan termali ile ilgili bu müjdeyi paylaşıyoruz. Erciyes'e çok yakışacak. Kayseri'ye, bölgeye, Kapadokya'ya önemli bir açılım sağlar diye umuyor ve inanıyorum." diye konuştu.

Bu çalışmada Özhaseki'nin büyük desteği olduğunu söyleyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bugün de çok şükür bunun imzasını atıyoruz. Kayserimiz önemli ama Erciyes çok daha önemli olmaya başladı. Burada dünya standartlarında olan kayak merkezimizin yanı sıra 12 ay hem sportif hem termal imkanlarla insanlara hizmet etmek için böyle bir çalışmaya imza atmış oluyoruz. İnşallah MTA'nın çok değerli genel müdürü ve ekibi kısa sürede hayata geçirecektir, bizleri sevindirecektir."

MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem de Türkiye'nin jeotermal konusunda dünyada 4'üncü sıraya çıktığını, Avrupa'da ise ilk sırada bulunduğunu belirterek, "İnşallah bu başarıyı ekim ayı içinde çalışmalara başlayacağımız Erciyes'te de gösteririz." dedi.

Törene, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ve MTA Teftiş Kurulu Başkanı Osman Erkan da katıldı.

Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılacak - Son Dakika
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