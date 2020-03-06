Avusturya merkezli turizm ve organizasyon şirketi Input'un üst yöneticisi Johannes Triebnik, kültür, gelenek ve otantikliğin kış turizm merkezlerinde yıl boyu turizm faaliyetleri açısından kilit rol oynadığını söyledi.

Uludağ'da Avusturya Ticaret Ofisi tarafından ilk defa düzenlenen Kıs¸ ve Dagˆ Turizmi Altyapı Sekto¨ru¨ Zirve Toplantısı'nda konuşan Triebnik, kış turizm merkezlerinin yaz aylarında da ziyaretçi çekebilmek için müşterilerine otantik ve eşsiz deneyimler sunması gerektiğini ifade etti.

"Turistler eşsiz bir şeyler bulmak için seyahat ediyorlar, turizm tesisleri herkese hitap etmek yerine güçlü yanlarını göstermeliler." diyen Triebnik, firmaların kendilerini dürüst olarak anlatmaları durumunda ziyaretçilerin geleceğini ve gelirlerin artacağını kaydetti.

Kış turizm merkezlerinin yaz aylarında turist çekmek için daha fazla efor sarf etmesi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor aktivitelerine yoğunlaşması gerektiğine değinen Triebnik, "Otantiklik, kültür ve gelenek (yıl boyu turizm konusunda) başarının kaynakları." ifadesini kullandı.

Triebnik, firmalarının Türkiye'de de çeşitli projeler yaptığını ve burada büyük bir kültür ve gelenek olduğunu söyledi.Geçmişte kayak ekipmanlarının avcılık için kullanıldığını hatırlatan Triebnik, günümüzde bu sektörün büyük bir ekonomi haline geldiğini, kış turizminin ulaşım gibi yan sektörleri de geliştirdiliğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Gelis¸tirme ve Planlama

Daire Bas¸kan Vekili Özgür Almaç, Türkiye'nin yeni kış turizmi destinasyonları oluşturmak ve mevcut olanları dönüştürmek için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. "Turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek yıl boyu turizm için kritik öneme sahip." diyen Almaç, zirvenin yeni kararlar almak ile üreticiler ve yatırımcıları buluşturmak için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Zirveye, Türkiye'den belediyeler, valilikler, kış turizm merkezi yönetici ve temsilcileri, Avusturyalı firmalar ve sivil toplum kuruşlarından temsilciler katıldı.