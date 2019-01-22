Son Dakika Haberleri: Kış turizminde 2019 rekorlar yılı olacak

Kış turizminde 2019 rekorlar yılı olacak

7 dakika önce

Uludağ, Erciyes ve Palandöken'deki turizm işletmecileri, sezonun beklenilenin üstünde iyi geçtiğini ve başta oteller olmak üzere tüm tesislerde en yüksek doluluk oranlarının yakalandığını söyledi.

Kış turizminde 2019 rekorlar yılı olacak, System.String[]
Uludağ, Erciyes ve Palandöken'deki turizm işletmecileri, sezonun beklenilenin üstünde iyi geçtiğini ve başta oteller olmak üzere tüm tesislerde en yüksek doluluk oranlarının yakalandığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:05 

Palandöken, Erciyes, Uludağ, Ekonomi
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