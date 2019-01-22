Kış turizminde 2019 rekorlar yılı olacak
7 dakika önce
Uludağ, Erciyes ve Palandöken'deki turizm işletmecileri, sezonun beklenilenin üstünde iyi geçtiğini ve başta oteller olmak üzere tüm tesislerde en yüksek doluluk oranlarının yakalandığını söyledi.
Uludağ
, Erciyes
ve Palandöken
'deki turizm işletmecileri, sezonun beklenilenin üstünde iyi geçtiğini ve başta oteller olmak üzere tüm tesislerde en yüksek doluluk oranlarının yakalandığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:05
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