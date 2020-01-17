Kış turizmine Ortadoğu ilgisi artıyor - Son Dakika
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Kış turizmine Ortadoğu ilgisi artıyor

14 dakika önce

Türkiye turizmde, yaz sezonunda olduğu gibi yüz güldüren bir kış sezonuna girdi.

Kış turizmine Ortadoğu ilgisi artıyor, System.String[]

Türkiye turizmde, yaz sezonunda olduğu gibi yüz güldüren bir kış sezonuna girdi. DÜNYA'nın kış turizmi bölgelerine yönelik yaptığı araştırmada, dolulukların yüksekliği dikkat çekiyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:53 
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