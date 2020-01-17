Kış turizmine Ortadoğu ilgisi artıyor
14 dakika önce
Türkiye turizmde, yaz sezonunda olduğu gibi yüz güldüren bir kış sezonuna girdi.
Türkiye turizmde, yaz sezonunda olduğu gibi yüz güldüren bir kış sezonuna girdi. DÜNYA'nın kış turizmi bölgelerine yönelik yaptığı araştırmada, dolulukların yüksekliği dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:53
Son Dakika Cübbeli Ahmet TOKİ fetvası nedeniyle Diyanet'i topa tuttu: Meramını anlatamıyor ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi