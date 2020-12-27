Kış turizminin gözde merkezi Palandöken turistlere güvenli tatil imkanı sunuyor

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Palandöken'e gelen turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak ağırlanıyor.

Valiliğin destekleri, Büyükşehir Belediyesi ve otel yetkililerinin çalışmalarıyla yeni sezona aralık ayının ilk haftasında "merhaba" diyen kayak merkezi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere salgın döneminde kayak keyfi yaşatıyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) girişimiyle her yıl yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen gerekli tedbirleri alarak otelleri ve pistleri bu yıl da kayakseverler için hazırladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıl havalimanında uçuş iptallerinin yaşandığı kentte, uçakların güvenli iniş kalkışını sağlayan ve Türkiye'de sayılı havalimanlarında bulunan CAT 3A sisteminin kurulmasıyla bu yıl yurt içi ve dışından gelen uçakların inişlerinde herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Bu önemli sorunun giderildiği ve salgına karşı tüm önlemlerinin alındığı Palandöken Kayak Merkezi'ne yeni sezonda yabancı turistler ilgi göstermeye başladı.

Hafta içi kayak, hafta sonu ise kültür gezisi

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, AA muhabirine, Palandöken'de kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığını söyledi.

Palandöken'deki tüm pistlerin kayak yapmaya hazır olduğunu ifade eden Özeken, şöyle konuştu:

"TÜRSAB olarak gelen misafirlerimiz için elimizden gelen tüm emeği sarf ediyoruz. Gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Cumartesi Ukrayna'dan gelen ilk turist kafilemiz otellerine giriş yapmış durumda. 7 günlük bir paket olarak sattık. Paket kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamalarında misafirlerimiz sadece müze, ören yerlerini gezecek. Hafta içi de Palandöken'de kayak tatilinin keyfini sürecekler. Palandöken'deki otellerimizin tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığının vermiş olduğu güvenli sertifikasyon belgesini almış durumda. Otellerimiz, odalarımız ve restoranlarımız sürekli izole durumda. Personellerimiz ona göre eğitim aldı. Pandemiye uygun bir şekilde misafirlerimizi ağırlamaktayız."

PCR testi yaptırarak geldikleri için virüs riski yok

Özeken, turistlerin PCR testi ile ülkeye giriş yaptıklarına işaret ederek, bu şekilde virüs riskini de ortadan kaldırmış olduklarını dile getirdi.

TÜRSAB olarak ülkeye ve kente döviz girdisini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Özeken, "Çalışmalarımızda Rusya ve Moldova'dan da direkt uçuş getirmek vardı. Ancak Rusya hükümeti Erzurum'a direkt uçuş izni vermediğinden Rusya ve diğer ülkelerden gelen misafirlerimizi de tarifeli seferlerle Ankara ve İstanbul aktarmalı şehrimize getiriyoruz. Yine aynı şekilde VIP transferlerle de şehrimize ulaşımını sağlamaktayız." diye konuştu.

Özeken, turistlerin kente gelmesinde emeği geçen TÜRSAB, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik yetkililerine teşekkür etti.