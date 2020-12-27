Kış turizminin gözdesi Erzurum'da buz ve kış sporları kültürü oluşturulacak - Son Dakika

Kış turizminin gözdesi Erzurum'da buz ve kış sporları kültürü oluşturulacak

27.12.2020 15:19
Kış turizminin gözdesi Erzurum'da buz ve kış sporları kültürü oluşturulacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Erzurum'un Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olduğunu belirterek, "Hedefimiz Erzurum'da kış ve buz sporlarına özgü bir spor kültürü oluşturmak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Erzurum'un Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olduğunu belirterek, "Hedefimiz Erzurum'da kış ve buz sporlarına özgü bir spor kültürü oluşturmak. Erzurum, altyapısı ve tesisleriyle bunun için en uygun merkez." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Temurci, kış turizminin parlayan kenti olarak öne çıkan, kayak merkezleri ve kış sporlarının yapıldığı tesisleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum'daki kış sporlarının yapıldığı tesisleri gezdi.

EYOF 2017 Erzurum Genel Koordinatörü ve Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı Necati Kaplan ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile bir araya gelen Temurci, kış sporları tesisleri ve uluslararası organizasyonlar hakkında bilgi aldı.

Toplantı sonrası değerlendirme yapan Temurci, Türkiye'nin yaz ve kış olimpiyatlarının yanı sıra her türlü spor organizasyonuna başarılı şekilde ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Erzurum'da 2011 UNIVERSIADE ve 2017 EYOF gibi iki büyük organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Temurci, "Ülkemiz birçok dev organizasyona ev sahipliği yaptı. Kısaca Türkiye için organizasyon cenneti diyebiliriz. 20 yılda ülke olarak ciddi anlamda uluslararası organizasyonlar yaptık. Erzurum, kış turizminin bile önünde. Türkiye ve Erzurum adına kış ve buz sporları, bizim olmazsa olmazlarımız arasında. Hedefimiz Erzurum'da kış ve buz sporlarına özgü bir spor kültürü oluşturmak. Erzurum, altyapısı ve tesisleriyle bunun için en uygun merkez." ifadelerini kullandı.

Temurci, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nın Azerbaycan'ın teklifi üzerine Türkiye'de başarılı şekilde yapıldığını hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin tesisleşme atağı ile Avrupa'nın birçok ülkesinin önüne geçtiğini vurgulayan Temurci, şöyle devam etti:

"Ülkemizin modern statları ve spor tesisleri bulunuyor. Türkiye'de her türlü uluslararası spor organizasyonu rahatlıkla yapılabilir. Çünkü bunun için yeterli tesislerimiz var. Ayrıca spor tesislerimiz Avrupa'daki tesislere göre daha genç ve altyapısı çağın gereksinimlerine göre donatılmış. Türkiye için tesis zengini ülke ifadelerini övüne övüne söyleyebiliriz."

Türkiye'nin spor turizmi envanteri hazırlanacak

Ahmet Temurci, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda da çok güçlü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin spor turizmi envanterini çıkaracağız. Yeni tip koronavirüs salgını bize işin pazarlamasını da öğretti. Erzurum'a gelerek önce tesisleri yerinde gördük. Daha geniş kitlelere ulaşmak için 'Spor In Turkey' adlı facebook sayfasını da hizmete soktuk."

Necati Kaplan, Türkiye, Erzurum, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kış turizminin gözdesi Erzurum'da buz ve kış sporları kültürü oluşturulacak - Son Dakika Spor


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