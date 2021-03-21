Kış turizminin önemli merkezlerinden Davraz'da kayak heyecanı devam ediyor - Son Dakika

Son zamanlardaki yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kayakseverlerin kayak heyecanı sürüyor.

Uygun coğrafi yapısıyla her seviyedeki kayakçıya hitap eden Davraz, bu sezon misafirlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda ağırlıyor.

Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin tercih ettiği Davraz'da konuklar, 2 bin 635 rakımda Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Bu yıl geç gelen kar nedeniyle sezonu geç açan merkezde, 2 ve 3. bölge ile zirvedeki pistlerde kayakseverler, kayak yapmaya devam ediyor.

Antalya'dan Davraz'a gelen Gökalp Doğru, AA muhabirine, merkeze yaklaşık 6 yıldır aralıksız geldiğini söyledi.

Merkezdeki pistlerin çok güzel olduğunu belirten Doğru, "Önümüzdeki hafta tekrar bir kar yağışı bekleniyor. Yoğunluk şu sezon, şu ana göre çok iyi ama bunun daha fazla olmaması bu teleferiklerdeki ücretlerden kaynaklı." dedi.

Burada bir kafe işleten İsmail Yasa, ziyaretçilerin salgın sürecinde de merkeze geldiğini belirterek "Bu sezon kar geç geldi, bundan dolayı azıcık bir kaybımız var. Salgında milletin gideceği yer olmadığı için merkeze geldi herkes. Hafta sonları diğer günlere göre daha çok yoğun oluyor." diye konuştu.