Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor

22.09.2022 16:15
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldü.

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

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ULUDAĞ'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI ULUDAĞ'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Kaynak: AA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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