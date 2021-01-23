"Kış turizminin parlayan kenti" yarıyıl tatili için konuklarını bekliyor - Son Dakika

"Kış turizminin parlayan kenti" yarıyıl tatili için konuklarını bekliyor

23.01.2021 10:59

Teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan kış turizm merkezi Palandöken, yarıyıl tatili için gelecek yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

Teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan kış turizm merkezi Palandöken, yarıyıl tatili için gelecek yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

"Kış turizminin parlayan kenti" olarak öne çıkan ve Palandöken Kayak Merkezi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum, sömestir tatilinde öğretmen, öğrenci ve velileri ağırlamak için hazır.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor.

Palandöken Dağı'ndaki pistlerde kurulan aydınlatma sistemleriyle gece kayağının da yapıldığı şehri ziyaret eden misafirler, tarihi ve turistik mekanları gezip yöresel lezzetlerden tadabiliyor.

Otellerdeki doluluk yüzde 80'e yaklaştı

Kış sezonunda yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan kayak merkezinde yarıyıl tatilinde otellerdeki doluluk yüzde 80'e yaklaşıyor.

Palandöken'de hizmet veren bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'deki otelciler olarak sömestir tatiline tamamen hazır olduklarını söyledi.

Otellerin tamamının Kültür ve Turizm Bakanlığının vermiş olduğu Güvenli Sertifikasyon Belgesi'ni aldığını ifade eden Akça, şöyle konuştu:

"Palandöken'de sömestir tatilinin başlamasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 70-75 civarına ulaşmış durumda. Zaten bizler limitlerin altında tam doluluk oluşmadan rezervasyon alıyoruz. Çünkü burada da sosyal mesafeye uyarak tatil imkanı sağlıyoruz. Şu an Palandöken'deki pistlerde yaklaşık 1 metre sıkıştırılmış kar var. Hava durumu gelecek hafta sonuna kadar da güneşli gözüküyor. Misafirlerimizin tamamına yakını İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen yerli misafir. Bunlar da sömestiri değerlendirmek için 3-4 günlük tatil için Palandöken'i tercih ediyor."

Rezervasyonlar her geçen gün artıyor

Akça, Palandöken'e gelecek misafirlere 12 saat kesintisiz kayak keyfi garantisi verdiklerini belirterek, pistlerin yüzde 100'nün şu an kayak için açık olduğunu dile getirdi.

Bir başka otelin genel müdürü Ali Güney de sömestir tatili için gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını anlattı.

Türkiye'nin en iyi kayak pistinin Palandöken'de olduğunu aktaran Güney, kayak merkezlerinde fazlasıyla doğal kar bulunduğuna işaret etti.

Güney, rezervasyonların her geçen gün arttığını belirterek, tüm kayakseverleri sömestir tatili için Palandöken'e davet etti.

Kış turizminin parlayan kenti yarıyıl tatili için konuklarını bekliyor
Kış turizminin parlayan kenti yarıyıl tatili için konuklarını bekliyor
Kış turizminin parlayan kenti yarıyıl tatili için konuklarını bekliyor
Kış turizminin parlayan kenti yarıyıl tatili için konuklarını bekliyor

Palandöken DAğı, Kayak Merkezi, Turizm, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kış turizminin parlayan kenti' yarıyıl tatili için konuklarını bekliyor - Son Dakika


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