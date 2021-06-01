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Kış turizminin parlayan yıldızı Erzurum kuş gözlemciliği turizminden de pay almak istiyor - Son Dakika

Kış turizminin parlayan yıldızı Erzurum kuş gözlemciliği turizminden de pay almak istiyor

01.06.2021 11:49
Kış turizminin parlayan yıldızı Erzurum kuş gözlemciliği turizminden de pay almak istiyor, System.String[]

Türkiye'de kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum, Afrika kıtası ve Kafkasya arasında önemli kuş türlerinin konaklama noktası olması nedeniyle kuş gözlemciliği turizminde de öne çıkmak istiyor.

Türkiye'de kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum, Afrika kıtası ve Kafkasya arasında önemli kuş türlerinin konaklama noktası olması nedeniyle kuş gözlemciliği turizminde de öne çıkmak istiyor.

Erzurum, tarihi eserleri, spor tesisleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyelini elinde bulunduruyor.

Temiz ve serin havası, buz gibi suları ve doğal güzelliği ile öne çıkan sıra dağlarının yanı sıra kışın kar yağışı sebebiyle beyaza, yazın ise yemyeşil coğrafyası ile ayrı bir güzelliğe bürünen Erzurum, Tortum Şelalesi, tarihi yapıları, yöresel lezzetleri, kaplıcaları, atlama kuleleri, Palandöken Dağı ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Kuşların göç rotası üzerinde de bulunması sebebiyle ilkbaharın gelmesiyle, dünya mirası kabul edilenlerin de aralarında bulunduğu 301 kuş türünün, Afrika kıtası ve Kafkasya arasındaki zorlu yolculuklarında mola noktası olan kent, bu özelliğiyle de öne çıkmayı hedefliyor.

"Erzurum için alternatif turizm kaynaklarından biri"

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi, AA muhabirine, yöredeki kuşların çeşitliliği üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sevindi, Güney Batı Afrika ile Kafkasya arasındaki göç yollarında yer alan Erzurum Ovası'nın Türkiye'nin kuş gözlemciliği turizmi rotasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Erzurum Ovası'nın şehrin yakınında olmasının turizm açısından çok önemli olduğunun altını çizen Sevindi, "Erzurum'da kış turizmi çok fazla yatırım yaptığımız ve beklentilerimizin yüksek olduğu bir alan. Kuş turizmi de Erzurum için alternatif turizm kaynaklarından biri." ifadesini kullandı.

Sevindi, kuş gözlemciliği turizmine ilgi gösteren çok sayıda kişi olduğunu anlatarak, "Bu turistler çevre hassasiyeti yüksek insanlardır. Bunlar sessizce ve saatlerce doğayı izler ve türleri gözler. Bu turistlerin Erzurum'a getirilmesi ve alanın tanıtması önemlidir. Bu, Erzurum'da kuş turizmi kültürünün gelişmesi anlamında da önemlidir." diye konuştu.

Erzurum'un sahip olduğu kuş türü zenginliğini iyi değerlendirmesi gerektiğini aktaran Sevindi, bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili raporlar da hazırladıklarını söyledi.

Sevindi, bölgedeki kuşların korunması için herkesin büyük hassasiyetle davranması gerektiğini ifade etti.

Kuş gözlemciliği turizmi önemli gelir kaynağı oluyor

Sevindi, kuş gözlemciliği turizminin bazı ülkelerin turizm gelirlerinde önemli yer tuttuğunu anlatarak, "Papağanlarla ilgili Amazon havzasında çok güzel geçimini sağlayan ülkeler var. Erzurum Ovası'nın en önemli özelliği, nadir türlerin çok rahat görülebilmesidir." dedi.

Sevindi, turizm için Erzurum'a gelen bir fotoğrafçının bir kartalı avının üzerinde fotoğraflayabileceğini dile getirdi

Erzurum'da nadir kuş türleri bulunduğuna vurgu yapan Sevindi, şunları kaydetti:

"Bizde dünyada nadir olan sürmeli kız kuşu var. Her yıl 38 ila 42 arasında bu kuşlardan kentimize gelir, yaklaşık 10-12 gün kalıp giderler. Belki farklı yerlerde görülebilir ancak düzenli geldikleri yer Erzurum'dur. Karagerdanın ardıç türü ilk kez Erzurum'da fotoğraflandı. Belirlendiği günün ertesinde uçakla 15'e yakın turist Erzurum'a geldi. Bunları gördüler tekrar uçağa binip gittiler. Aksiyon fotoğraflarına yansıyan yırtıcılar dediğimiz yılan kartalı, balık kartalı da Erzurum Ovası'nda var. Bunların aksiyon fotoğraflarını çekmek istiyorsanız en kolay yer Erzurum'dur. Akbabaları en kolay izleyeceğiniz yer Aşkale Göleti'dir. Sakallı akbabayı göreceğiniz yer Tortum Vadisi'dir. Biz kuş türlerimizin hangi koordinatta, hangi tarihte, hangi saatte nerede olduğunu biliyoruz. Bunların çalışmasını yaptık."

Erzurum'un bu zenginliğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sevindi, "Erzurum kuş turizminde Türkiye'de en iddialı yerlerden biridir. Bölgemizde böyle başka bir yer yok. Erzurum'da kış turizminin alternatifi kuş turizmidir. Meraklıları bekliyoruz." diye konuştu.

Kafkasya, Erzurum, Turizm, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış turizminin parlayan yıldızı Erzurum kuş gözlemciliği turizminden de pay almak istiyor - Son Dakika


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