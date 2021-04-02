Kış turizminin yeni gözdesi olmayı hedefleyen Aladağ nisanda da kayak imkanı sunacak - Son Dakika

Kış turizminin yeni gözdesi olmayı hedefleyen Aladağ nisanda da kayak imkanı sunacak

02.04.2021 12:09
Kış turizminin yeni gözdesi olmayı hedefleyen Aladağ nisanda da kayak imkanı sunacak, System.String[]

Kış turizminin alternatif yerleri arasına girmeyi hedefleyen Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi, doğal pistlerinde misafirlerine kayak keyfi imkanı sunuyor.

Kış turizminin alternatif yerleri arasına girmeyi hedefleyen Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi, doğal pistlerinde misafirlerine kayak keyfi imkanı sunuyor.

Konya'ya 65 kilometre uzaktaki 2 bin 385 metre rakımlı Aladağ, pist uzunluğu, kar yapısı ve doğa harikası güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sezonu buruk geçiren Aladağ, hafta sonunda az da olsa turizm acentelerinin organizasyonuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu yıl kar yağışı az ve geç düşmesiyle de sezonu sakin geçiren merkez, toprak yapısı ve rakımın da etkisiyle uzun süre erimeyen, kalınlığı iki metreyi bulan kristal kar özelliğiyle gelecek yıla iddialı hazırlanıyor.

Belediyeye telefon yağıyor

Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, AA muhabirine, bölgeye gelen ziyaretçilerin 300 metre uzunluğundaki doğal pistlerde kayak keyfi yaşadığını söyledi.

Merkezin devam eden altyapı ve tesisleşme yatırımlarının tamamlanmasıyla ülkenin önemli kış turizmi lokasyonunda olmasını amaçladıklarını anlatan Ayten, "Kar yağışı geç geldi. Bahar ayında olmamıza rağmen mükemmel kar yağdı. Yukarı kesimlerde daha yoğun kar örtüsü var. Turizm acenteleri ve insanlar sürekli belediyeyi arıyor, buradaki durumu ve tesisleri soruyor. Gelecek yıl salgının bitmesiyle potansiyelin daha da artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İlçeden zirveye 7 kilometrelik geniş platformda sıcak asfalt yol yapıldı

Ayten, bölgenin nitelikli merkez olması için yerel yönetimlerce yoğun çabanın yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buranın tahsis sorunu vardı, onu çözdük. Yol büyük sıkıntıydı, turizm standartlarında sıcak asfalt yapıldı. İlçe merkezinden tesislere 7 kilometre geniş platformda sıcak asfaltla konforlu ulaşım imkanına kavuştu. Elektrik ihalesi de tamamlandı. Büyükşehir belediyemizin sosyal tesis projesi bitti, ihale aşamasına geldi. Teleferik yatırımının da buranın yoğun ilgi görmesinden, kısa sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum."

"Taleplere bir an önce cevap vermek için yoğun mücadelemiz var"

Salgın tedbirleri kapsamında bu yıl yeterli ilgiyi göremediklerini aktaran Ayten, "Geçen yıl bir günde ortalama 13-14 bin kişi geldiği oldu. Bu yıl yağışlar da geç geldi. Yukarıda müthiş kar var. Kış turizminde iddialı ve potansiyeli yüksek bir yer. İnsanların doğaya bir özlemi var. Doğa manzarası da mükemmel. Taleplere bir an önce cevap vermek için yoğun mücadelemiz var." ifadelerini kullandı.

"Sezon 1 ay daha sürer"

Turizmci Cengiz Özmen de sokağa çıkma kısıtlamasında tur ziyaretçisi getirdiklerini ifade ederek, "Ziyaretçilerimiz burayı beğeniyor, telesiyej ve teleferik eksiği var. Kayan yorulunca bırakıyor. Bunlar yapıldığında burası Erciyes ve Uludağ'ı aratmayacak güzellikte bir yer. Burası ilerleyen yıllarda yoğun ilgi görecektir. Yollar yapıldı, sezonun son dönemindeyiz ancak kar yoğunluğuna göre sezon 1 ay daha sürer." diye konuştu.

"Beklentimiz düşüktü ancak çok beğendik"

Eşiyle hafta sonunu değerlendirmek için Aladağ'a gelen Gökhan Baş da adını ilk kez duydukları kayak merkezinden etkilendiklerini belirterek, "Diğer kayak merkezlerine gitmiştik. Beklentimiz düşüktü ancak çok beğendik. Buraya yatırım gerekiyor. Zamanla çok daha güzel olacaktır. Birçok pisti var, kaydık. Tur sorumlusu geçenlerde bu kadar kar olmadığını, bu hafta içinde düşen karla ortamın bu seviyeye geldiğini söyledi. Hoşumuza gitti, tavsiye edeceğimiz yer." yorumunda bulundu.

Derbent, Aladağ, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış turizminin yeni gözdesi olmayı hedefleyen Aladağ nisanda da kayak imkanı sunacak - Son Dakika


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