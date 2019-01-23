Kış Turizminin "Yıldız"Inda Tatil Yoğunluğu

Sivas'ta, yaklaşık 4 yıl önce hizmete giren Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sivas'ta, yaklaşık 4 yıl önce hizmete giren Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu'nun en yeni kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı.



Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, sömestir tatiliyle birlikte kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını bildirdi.



Yoğun kar yağışının ardından merkezdeki pistlerin kayakseverler için hazırlandığını ifade eden Altun, "2018-2019 kış sezonunu yoğun bir kar yağışıyla karşıladık. Zirvede kar kalınlığı 1,5 metre seviyesine ulaştı. Pistlerimiz son derece özenli hazırlanarak kayakseverlerin beğenisine sunuldu. Tesislerimiz artık sadece Sivas'tan değil, şehir dışından gelen misafirleri de ağırlıyor." ifadelerini kullandı.



Yıldız Dağı Türkiye Snowboard Şampiyonası'na hazırlanıyor



Pistlerin 3'ünün Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından onaylı olduğunu aktaran Altun, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da Kayak Federasyonunun Türkiye Snowboard Şampiyonasının bir ayağının, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde yapılacağını kaydetti.



Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesinin de başladığını hatırlatan Altun, şöyle devam etti:



"Uzun soluklu bir projeye başlıyoruz. 9-10 yaşlarında seçilmiş çocuklardan mütevellit bir grup üzerine yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Yıldız Dağı'nda olimpik sporcular yetiştireceğiz. Bununla beraber Yıldız Dağı Spor Kulübü kurma çalışmalarımız da devam ediyor. Hem çevre köylerden hem çevre şehirlerden gelecek olan sporcuları yetiştirmek için çalışmalar yürüteceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle kulübümüzün kuruluş dilekçesini vereceğiz."



Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne ulaşımda herhangi bir problemin yaşanmadığını da vurgulayan Altun, tesis yollarının düzenli olarak Sivas İl Özel İdaresi tarafından kontrol edilerek, açık tutulduğunu bildirdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin desteğiyle 2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet verilmeye başlanan kayak merkezinde 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alıyor.



Kentin kuzeyinde yer alan, 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, Sivas'a 58, Tokat'a 78, Amasya'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Merkez, Türkiye'de çok az tesiste olan suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve Sivas'ta ilk olma özelliği taşıyan buz park ile kayakseverlere alternatifler sunuyor.

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