Kış turnuvasının şampiyonu Gökeyüp oldu - Son Dakika
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Kış turnuvasının şampiyonu Gökeyüp oldu

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kemerdamları Spor Kulübü tarafından düzenlenen 3. Mahalleler Arası Kış Futbol Turnuvası, Gökeyüpspor'un şampiyonluğuyla sona erdi.

Kış turnuvasının şampiyonu Gökeyüp oldu, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kemerdamları Spor Kulübü tarafından düzenlenen 3. Mahalleler Arası Kış Futbol Turnuvası, Gökeyüpspor'un şampiyonluğuyla sona erdi.


Kemerdamları Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palas'ın organize ettiği mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla Kemer, Kemerdamları, Gökeyüp, Karayahşi, Süleymaniye, Gökeyüp Gençlik ve Çavlu'nun katılımıyla düzenlenen turnuva sona erdi. Aralık ayında başlayan turnuvanın final maçında Gökeyüp Gençlikspor'u 2-1'lik sonuçla geçen Gökeyüpspor turnuvanın şampiyonu oldu. Gökeyüp Gençlikspor'un 2.olduğu turnuvada 3.Kemerspor, 4.Kemerdamlarıspor oldu.


Kış Turnuvasında şampiyon ve diğer takımların kupasını ise Belediye Başkanı Zeki Kayda verdi. Kayda, turnuvaya katılan ve centilmence mücadele eden takımları tebrik etti. Kulüp olarak 3.Mahalleler Arası Kış Futbol Turnuvasını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Palas "Köyler arası birlik ve beraberliğin sağlanması adına düzenlediğimiz turnuvayı Gökeyüpspor şampiyon olarak tamamladı. Turnuvaya katılan tüm takımlara, turnuva boyunca emek harcayan, destek sunan tüm herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki turnuvalarda buluşmak dileğiyle" dedi. - MANİSA

Gökeyüp, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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