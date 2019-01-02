Kış Üşütüyor Biz Isıtıyoruz" Kampanyası

Siirt İHH İnsani Yardım Derneğince, "Kış üşütüyor biz ısıtıyoruz" kampanyası kapsamında Suriyeli çocuklara atkı, bere ve kazak yardımında bulunuldu.

Siirt İHH İnsani Yardım Derneğince, "Kış üşütüyor biz ısıtıyoruz" kampanyası kapsamında Suriyeli çocuklara atkı, bere ve kazak yardımında bulunuldu.



Suriye'deki mülteci kamplarında yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere aralarında Suriyeli kadınların da bulunduğu dernek gönüllülerince örülen 2 bin 500 atkı, bere ve kazak kolilere yerleştirildi.



Çocuklar için çeşitli hediyelerin de bulunduğu koliler, Türkiye-Suriye sınırında yer alan ve yaklaşık 150 bin mültecinin kaldığı kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Fatma Erdemci, kendi çabalarıyla Suriyeli çocukların yüreğine ve bedenine dokunmak istediklerini belirtti.



"Yaşam şartları çok zor, hele kış olunca bu daha da zorlaşıyor. 2 yıl önce Halep için yola çık konvoyu ile yola çıkmıştık, o insanların iliğine işleyen çadır soğuğunu görmüştük." diyen Erdemci, bunun çok yerinde bir kampanya olduğunu söyledi.



Suriyeli çocukların yüreğine dokunmak istediklerini dile getiren Erdemci, ördükleri atkı, bere ve kazaklar dışında kolilere çeşitli hediyeler de koyduklarını kaydetti.



Suriyeli Yasmin Işıklı da 6 yıl önce ülkesindeki zulümden kaçarak Türkiye'ye geldiğini aktardı.



Suriye'de yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatan Işıklı, "Kuzenlerim öldü, biz kaçarak buraya geldik. Atkı, bere ve kazakları Suriyeli çocuklar için hazırladık, onlara göndereceğiz. İnşallah mutlu olurlar. Umarım bu savaş biter." ifadelerini kullandı.

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