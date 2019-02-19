Son Dakika Haberleri: Kış Üşütüyor, Biz Isıtıyoruz" Projesi

Kış Üşütüyor, Biz Isıtıyoruz" Projesi

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Düzce Hanım Koordinatörlüğünce örülen eşyalar, Suriye sınırına götürülmek üzere paketlendi.

Kış Üşütüyor, Biz Isıtıyoruz
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Düzce Hanım Koordinatörlüğünce örülen eşyalar, Suriye sınırına götürülmek üzere paketlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Düzce Hanım Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Kış üşütüyor, biz ısıtıyoruz" projesi kapsamında, Düzceli kadınların emekleriyle örülen atkı, bere, çorap ve diğer giyim eşyaları, vakıf binasında paketlendi.

Yaklaşık 200 çocuğun mutluluğuna sebep olacak olan paketler, İHH İnsani Yardım Vakfı Düzce Hanım Koordinatörlüğü üyelerince Suriye sınırına götürülecek.

Bölgedeki mazlumların içini ısıtacak olan paketlerin 2 gün içerisinde bölgeye ulaşması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:47 Kaynak: AA

Suriye, İHH, Düzce, İnsani Yardım Vakfı, Güncel
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