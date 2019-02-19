Kış Üşütüyor, Biz Isıtıyoruz" Projesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Düzce Hanım Koordinatörlüğünce örülen eşyalar, Suriye sınırına götürülmek üzere paketlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Düzce Hanım Koordinatörlüğünce örülen eşyalar, Suriye sınırına götürülmek üzere paketlendi.



İHH İnsani Yardım Vakfı Düzce Hanım Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Kış üşütüyor, biz ısıtıyoruz" projesi kapsamında, Düzceli kadınların emekleriyle örülen atkı, bere, çorap ve diğer giyim eşyaları, vakıf binasında paketlendi.



Yaklaşık 200 çocuğun mutluluğuna sebep olacak olan paketler, İHH İnsani Yardım Vakfı Düzce Hanım Koordinatörlüğü üyelerince Suriye sınırına götürülecek.



Bölgedeki mazlumların içini ısıtacak olan paketlerin 2 gün içerisinde bölgeye ulaşması bekleniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İdlib'de Art Arda İki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 37 Yaralı

ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü

Diyanet Toplantısında İlginç Görüntü! Protokole Serbest, Seyirciye Yasak

Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek