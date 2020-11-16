Kış uykusu öncesi barınaktaki ayılara özel beslenme programı - Son Dakika

Kış uykusu öncesi barınaktaki ayılara özel beslenme programı
16.11.2020 10:50
BURSA'daki Ova Korusu Ayı Barınağı'ndaki 71 ayıya, kış uykusu öncesi özel beslenme programı uygulanıyor.
BURSA'daki Ova Korusu Ayı Barınağı'ndaki 71 ayıya, kış uykusu öncesi özel beslenme programı uygulanıyor.
Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı'ndaki ayıların metabolizmaları, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yavaşladı. Barınaktaki 71 ayıya, kış uykusu öncesi özel beslenme programı uygulanmaya başlandı. Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağında ayılar enerji deposu olan gıdalarla besleniyor. Ayılara havuç, turp, ekmek ve özel mamalar veriliyor.Yetkililer, barınaktaki ayıların yiyecek arama kaygıları olmadığı için kış uykusuna doğadaki diğer ayılardan geç yattığını söyledi.
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