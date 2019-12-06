Son Dakika Haberleri: Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi
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Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi

6 saat önce

Karabük'te Keltepe yolunda seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi, System.String[]

Karabük'te Keltepe yolunda seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Keltepe Kayak Merkezi'nden gece saatlerinde kent merkezine giden otomobilin önüne, Karaağaç köyü mevkisinde ayı çıktı. Araçta bulunanlar, cep telefonlarının kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Yaklaşık 200 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - KARABÜK

Kayak Merkezi, Karaağaç, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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