Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi
6 saat önce
Karabük'te Keltepe yolunda seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
Karabük'te Keltepe yolunda seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Keltepe Kayak Merkezi'nden gece saatlerinde kent merkezine giden otomobilin önüne, Karaağaç köyü mevkisinde ayı çıktı. Araçta bulunanlar, cep telefonlarının kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Yaklaşık 200 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - KARABÜK
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