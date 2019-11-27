Son Dakika › Yerel › Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor - Son Dakika
Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor
7 saat önce
Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor Boz ayılar çöplüğün müdavimi olduERZURUM - Şenkaya'da yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının çöplükteki karın doyurma telaşı kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor
Boz ayılar çöplüğün müdavimi oldu
ERZURUM - Şenkaya'da yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının çöplükteki karın doyurma telaşı kameralara yansıdı.
Şenkaya'daki çöplük, kış aylarında boz ayıların uğrak yeri oldu. Yiyecek bulma telaşındaki aç ayılar, her akşam ilçe çöplüğünün yolunu tutuyor. Ayıları izlemek için araçları ile çöplüğe gelenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ayılar ise gelenlere aldırış etmeden karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.
Üstelik çöplüğün müdavimi yalnızca ayılar değil. Tilkiler ve kurtlar da beslenmek için çöplüğe geliyor.
Öte yandan ayıları izlemek için Şenkaya'ya çevre illerden gelenlerin olduğu öğrenildi.
Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu