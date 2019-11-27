Son Dakika Haberleri: Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor
Son Dakika Yerel Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor - Son Dakika

Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor

7 saat önce

Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor Boz ayılar çöplüğün müdavimi olduERZURUM - Şenkaya'da yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının çöplükteki karın doyurma telaşı kameralara yansıdı.

Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor

Boz ayılar çöplüğün müdavimi oldu

ERZURUM - Şenkaya'da yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının çöplükteki karın doyurma telaşı kameralara yansıdı.

Şenkaya'daki çöplük, kış aylarında boz ayıların uğrak yeri oldu. Yiyecek bulma telaşındaki aç ayılar, her akşam ilçe çöplüğünün yolunu tutuyor. Ayıları izlemek için araçları ile çöplüğe gelenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ayılar ise gelenlere aldırış etmeden karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.

Üstelik çöplüğün müdavimi yalnızca ayılar değil. Tilkiler ve kurtlar da beslenmek için çöplüğe geliyor.

Öte yandan ayıları izlemek için Şenkaya'ya çevre illerden gelenlerin olduğu öğrenildi.

Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor

Şenkaya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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