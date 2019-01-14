Kış Uykusuna Yatmayan Ayılar Böyle Görüntülendi
1 saat önce
Kış uykusuna yatmayan ayılar böyle görüntülendiTUNCELİ - Tunceli'de yoğun kar yağışı altında karayoluna inen anne ve iki yavru boz ayı görüntülendi.
Kış uykusuna yatmayan ayılar böyle görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de yoğun kar yağışı altında karayoluna inen anne ve iki yavru boz ayı görüntülendi.
Tunceli ile Ovacık İlçesi arasında bulunan Munzur Vadisi yakınlarında kış uykusunda olması gereken 3 ayı yola çıktı. Yolda araçla giden bir kişi anne ve yavruları olduğu tahmin edilen 3 boz ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre yolda giden ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Görüntüleri çeken Metin Batur,ayıları biranda yolda gördüklerini belirterek, bir süre çekim yaptığını ardından da ormanlık alana doğru kaçarak gözden kaybolduğunu aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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