Kış uykusuna yatmayan ayılar için özel beslenme programı - Son Dakika
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Kış uykusuna yatmayan ayılar için özel beslenme programı

6 saat önce

BURSA'daki Ova Korusu Ayı Barınağı'nda kış uykusuna yatmayan ayılar için özel beslenme programı uygulanıyor.

Kış uykusuna yatmayan ayılar için özel beslenme programı, System.String[]
BURSA'daki Ova Korusu Ayı Barınağı'nda kış uykusuna yatmayan ayılar için özel beslenme programı uygulanıyor. Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağındaki yetkililer, metabolizması yavaşlayan ayıları enerji deposu olan gıdalarla besleyip, özenle bakımlarını gerçekleştiriyor.

Karacabey ilçesinde bulunan Ova Korusu Ayı Barınağı'ndaki ayılara, hava sıcaklıklarının düşmesiyle metabolizmalarının yavaşlaması nedeniyle özel beslenme programı uygulanıyor.  65 ayıya yaşam alanı sunan barınakta, görevliler kış uykusuna yatmayan ayıları havuç, turp, ekmek ve özel mamalarla besliyor.

Ayıların kış aylarında beslenmesiyle ilgili bilgiler veren Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Azizcan Sezer, "Kış aylarında bulunmamız nedeniyle hayvanların metabolizmaları oldukça yavaşladı. Yavaşlayan metabolizmalarına karşılık kış uykusuna yatmayan ayıların beslenme programlarını metabolizmalarının ihtiyaçlarına göre düzenledik. Şu an kış uykusuna yatmayan ayılara özel bir besin programı oluşturarak beslenmelerini gerçekleştiriyoruz. Metabolizmaları yavaş olduğu için hayvanlar oldukça yavaş hareket ediyor" dedi.

'AYILARIN HAYATLARININ SONUNA KADAR GÜZEL YAŞAMASINI SAĞLIYORUZ'

Ovakorusu Ayı Barınağı'nda 65 ayının olduğunu belirten Sezer, "Barınağımızda Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde doğada zarar görmüş, yaralanmış, tekrardan doğaya dönemeyecek durumda olan ayıların bütün yaşamsal temel ihtiyaçlarını karşılayıp, ayılarımızı burada hayatlarının sonuna kadar güzel bir şekilde yaşatma imkanlarının hepsini sağlıyoruz" diye konuştu.


- Bursa
Karacabey, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
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