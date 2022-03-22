Kış uykusundan uyanan aç bozayılar yerleşim yerine indi - Son Dakika
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Kış uykusundan uyanan aç bozayılar yerleşim yerine indi

22.03.2022 12:03
Kış uykusundan uyanan aç bozayılar yerleşim yerine indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken bozayılar yerleşim yerine indi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken bozayılar yerleşim yerine indi.

Kış uykusundan uyanan ve karla kaplı arazide yiyecek bulamayan bozayılar, ilçe merkezinde yiyecek aradı.

İnönü ve Gündüz Tepe mahallelerindeki çöp konteynerlerinde karnını doyuran bozayılar, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Bozayıların yiyecek arayışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Sarıkamış, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış uykusundan uyanan aç bozayılar yerleşim yerine indi - Son Dakika


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