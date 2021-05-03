Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi - Son Dakika

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
03.05.2021 09:48
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi Erzincan'da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan boz ayı, karlı alandan bitki örtüsünün yeşerdiği kısımlara giderken görüntülendi.
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan'da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan boz ayı, karlı alandan bitki örtüsünün yeşerdiği kısımlara giderken görüntülendi.
Erzincan'da Munzur Dağı yamaçlarında dolaşan ayı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ayıyı kamerayla uzaktan kaydedip konuşan vatandaşların diyaloğu tebessüm ettirdi. Ayıya, 'kardeş' baksana deyip tuhaf sesler çıkaran vatandaşı fark eden boz ayı olduğu yerden uzaklaştı ve gözden kayboldu.
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