Kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

BARTIN'da kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında bulunan 8 koruma alanına 2 ay önce 16 fotokapan kuruldu. Yaban hayatının hareketleri ve envanter çalışmaları kapsamında sahadaki fotokapan görüntülerinde, boz ayı görüntülendi. Kış uykusundan uyandığı belirlenen ayının yiyecek aramak için sahada gezdiği görüldü.