Kış uykusundan uyanan ayı, misk sığırlarını karşısında görünce katliam yaptı! Hedefte yavrular vardı

Kış aylarının sert geçtiği topraklarda hüküm süren misk sığırları, yavrulama dönemlerinde kış uykusundan uyanan ayının hedefi oldu. Ani saldırısı ile misk sığırlarını kaçıran ayı, direk yavruları hedef alarak deyim yerindeyse katliam yaptı.

YAVRULAR KAÇAMADI

Belgesel ekibi tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda yerdeki kar örtüsü nedeniyle kaçamadıkları gözlenen yavrular, tek tek ayının hedefi oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video, yüzbinlerce kişi tarafından izlendi. Görüntülerde bazı yavruların annelerinin peşinden gitmeye çalıştığı ancak başarılı olamadıkları görüldü.

"RESMEN KATLİAM YAPMIŞ"

Videonun altına yorum yapan bazı sosyal medya kullanıcıları, "Birlik olmanın önemini bir kez daha gördük", "Ayı freni patlamış kamyon gibi daldı sürüye", "Resmen katliam olmuş", "Yazık oldu güzelim yavrulara" şeklinde yorumlar yaptı.