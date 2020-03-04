Kış uykusundan uyanan ayılar fotokapanla izlendi - Son Dakika

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Kış uykusundan uyanan ayılar fotokapanla izlendi
6 saat önce
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Düzce'de kış uykusundan uyanan ayıların hareketleri fotokapanlarla izlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:09 Kaynak: DHA
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Düzce'de kış uykusundan uyanan ayıların hareketleri fotokapanlarla izlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'de ormanlara kurulan fotokapanlar sayesinde kış uykusundan uyanan ayıların hareketlerini izledi. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde bir ayının sırtını ağaca dayayarak kaşınması, bir yavru ayının ağaca tırmanmaya çalıştığı ve anne ayının ise yavrusunu korumaya çalıştığı görüldü. Görüntüler sayesinde ayıların hareketlerinin yanı sıra aynı zamanda üreme durumları, yuvaları ve beslenme durumları da tespit ediliyor.
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