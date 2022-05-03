Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi - Son Dakika
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Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

03.05.2022 11:09

- Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi Van'ın Çaldıran ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar görüntülendi.

- Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar görüntülendi.

Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'nde seyir halinde olan bir sürücü, kara yolundan geçen 3 ayıyı görüntüledi. Bölgedeki Tendürek Dağı'nda yaşadıkları değerlendirilen ve kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Yolun karşısına geçen ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi
Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

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Doğubeyazıt, Çaldıran, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi - Son Dakika


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