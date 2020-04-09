Kış uykusundan uyanan ayılar şaşkın - Son Dakika

Kış uykusundan uyanan ayılar şaşkın

-"Evde kal" çağrısı Uludağ'daki ayıları vurdu

Evde kalmayıp inlerinden çıkan ayılar kimseler olmayınca yiyecek yemek bulamadı

Yemek aramak için dağ yoluna çıkan ayılar kameralara yakalandı

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da korona virüsü sonrası çıkış yasağı gelince, aç kalan ayılarda çareyi şehre inmekte buldu.

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de etkisini de gösteren korona virüsü ile mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak amacıyla park ve bahçelere girişler yayınlanan genelge sonrası bir sonraki emre kadar yasaklandı. Bir çok turistik otel ve mekanın bulunduğu Uludağ Milli Parkı'da bu yasaktan nasibini aldı. Milli park gişelerinden itibaren Oteller Bölgesi ve Sarıalan'a sivil araç alınmazken jandarma tarafından alınan sıkı önlemler sonrası bölgeye daha önce su doldurmak için gelen vatandaşlar bile alınmamaya başladı.

Özellikle Sarıalan'daki restoran ve kafeteryaların attığı yemek artıklarını yemek için çöp tenekelerini devirip üzerilerine çıkan ayılar, bölgede ıssızlaşınca ne yapacaklarını şaşırdı. Çöp tenekelerinde yiyecek bulamayan ayılar Uludağ yolu üzerine inerek yemek aramaya başladı. Kirazlı yayla yolu üzerinde de kbış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek aramaya çıkan bir grup ayı da yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yol kenarında yiyecek arayan ayılar yemek bulamayınca yeniden ormana girip gözlerden kayboldu.