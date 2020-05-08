Kış uykusundan uyanan göçmen boz ayılar uydu vericileriyle takip ediliyor - Son Dakika
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Kış uykusundan uyanan göçmen boz ayılar uydu vericileriyle takip ediliyor

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan ve dünyanın tek göç eden türü olan boz ayıların yaşamları, uydu vericileri, foto ve video kapanlarla takip ediliyor.

Kış uykusundan uyanan göçmen boz ayılar uydu vericileriyle takip ediliyor, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan ve dünyanın tek göç eden türü olan boz ayıların yaşamları, uydu vericileri, foto ve video kapanlarla takip ediliyor.

Dünyada göç eden tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve 4 aylık kış uykusundan uyanan Sarıkamış'taki boz ayılar, yiyecek aramak ve yağ depolamak için gezmeye başladı.

Ormanlık alandan teker teker ve bazen de gruplar halinde yavrularıyla ilçedeki çöplüğe gelen ayılar, burada beslendikten sonra tekrar ormanlık alana geri dönüyor.

Özellikle ilkbaharın sonlarına doğru kış uykusundan uyanan ve çiftleşmek için dolaşan bozayılar en tehlikeli dönemlerini geçiriyor. Yetkililer, ormanlık alanda gezen veya beslenmek için çöplüğe gelen bozayılara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.

Sarıkamış ormanlarındaki yuvalarında uyuyarak kışı geçirdikten sonra havaların ısındığı bugünlerde doğal yaşam alanlarında dolaşan boz ayıların her hareketi, uydu vericiler, foto ve video kapanlarla izleniyor.

"Uydu vericisi taktığımız ayıların peşindeyiz, izlerini sürüyoruz"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleriyle başlattıkları "Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi" kapsamındaki çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çoban, Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan ve Sarıkamış ormanlarının da sembolü boz ayıların kış uykusundan uyandığını anımsatarak şöyle konuştu:

"Eşi olanlar eşleriyle, yavrulu olanlar ise yavrularıyla dar bir yaşam alanında hayatlarını sürdürüyor. İlkbaharda bozayılar ormanlarda daha sık şekilde görülüyor. Bu dönem ayılar çiftleşme dönemindeler, biz de uydu vericisi taktığımız ayıların peşindeyiz. Özellikle dişi olanların üreyen var mı, yok mu, onları yakından görebilmek için sahada onların sinyallerini takip ediyoruz. Şimdi bulunduğumuz mevkiden çok güçlü bir sinyal aldık. Çok yakınımızda herhalde ve taze dışkılarını ve ayak izlerini bulduk. Bu sinyalleri ve izleri takip ederek boz ayıya ulaşacağız."

İlkbaharda ayıların yaşam alanlarından uzak durulması gerektiğini belirten Çoban, özellikle havaların ısındığı bugünlerde ayıların yavrularıyla dolaştığını dile getirdi.

Vatandaşlardan yavru bir ayı dahi görseler ondan uzak durmasını isteyen Çoban, şunları kaydetti:

"Siz yavru ayının yanına kayboldu diye iyi niyetle yaklaşırken, boz ayılarda kendi yavrularına zarar verdiğini düşünerek size saldırabilirler. Bu tür karşılaşmaların olmaması için özellikle ormanlık alanlarda vakit geçirirken yüksek ses çıkarmaya bu şekilde bir bozayı yavrusu gördüğünüzde alanınız terk etmeye özen göstermelisiniz. Çünkü biz onların alanında misafiriz ve o misafirliğimizin de tam kurallarını yerine getirmeliyiz."

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:14 Kaynak: AA


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