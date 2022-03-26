'Kış uykusundan uyanan ve göç eden hayvanlar soğuğa dayanamazlarsa tabiattan silinecekler' - Son Dakika

DİCLE Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Türkiye'de hala hüküm süren kış koşullarının özellikle içgüdüsel olarak kış uykusundan uyanan ve göç mevsiminde olan hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, "Kış uykusu içgüdüseldir. Hayvan istese de istemese de kış uykusundan uyanmak zorunda ama yiyecek bulmakta zorluk çeker. Uyum gösteren bol sayıda döl verecek, yavru yetiştirecek ama eğer başarılı değillerse bu yiyecek kıtlığını aşamıyorlarsa, soğuğa dayanamıyorlarsa maalesef onlar tabiattan silinecekler" dedi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Türkiye'de hala hüküm süren soğuk ve yağışlı havanın içgüdüsel olarak kış uykusuna yatıp, sonra yine içgüdüsel olarak uyanan ve göç mevsiminde olan hayvanlar için olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, kış uykusunun içgüdüsel olduğunu ve canlının genetik yapısına işlediğini belirterek, "Eğer çevre şartları uygunsa, sıcaklık varsa, yiyecek de buluyorsa hayvan kış uykusundan erken uyanabilir ya da geç kış uykusuna yatar. Bu sene durum biraz farklılık gösterdi. Yine içgüdü olayı bunu açıklar. Bu sefer hayvan istese de istemese de kış uykusundan uyanmak zorunda ama yiyecek bulmakta zorluk çeker. Isınmadan yana problemi olur. Fakat burada tabiatın özelliğidir, en güçlüler yaşar. Dayanabilenler nesillerini sürdürürler, üremeye geçerler. Uyum gösteremeyenler ise ortadan kalkacaktır" diye konuştu.