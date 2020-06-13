Kış uykusundan uyanıp, güneşlenmeye çıkan yılanlar, 15 gün daha görülecek - Son Dakika

ADIYAMAN Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, bazı kentlerde paniğe neden olan yılanların, kış uykusundan yeni uyandıkları için güneşlendiklerini, sıcakların artmasıyla serin yerlere gideceklerini, bu nedenle 15 gün sonra daha az görüleceklerini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı kentlerde son günlerde art arda görülen yılanlar vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. Uzmanlar ise yılanların görülmesinin mevsimsel olarak normal olduğunu bildiriyor.

'ŞU AN AKTİF DURUMDALAR'

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, Türkiye 'de 55 türü bulunan ve kış uykusundan uyanan yılanların şu anda güneşlendiğini ifade etti.

Mayıs ve haziran aylarında güneşlenen yılanların, arazide hareket ettikleri için görüldüğünü, bunun sıra dışı olmadığını anlatan Yıldız, "Yılanların güneşlenme dönemi. Kış uykusundan yeni uyandılar ve şu anda aktif durumdalar. Sıcakların artmasıyla yılanlar daha az görülürler. Sıcaklıkların yüksek olduğu zamanlarda serin buldukları çalılıklar, kayalıklar ve toprak altında olmayı tercih ederler. 15 gün sonra yani haziran ayı sonuna doğru yılanlar daha az görülecektir" diye konuştu.

'AĞUSTOS'TA ERKEN SAATLERDE VE GÜNEŞ BATARKEN GÖRÜLEBİLİRLER'

Yılanların ağustos ayından kış uykusuna geçiş yapacakları kasım ayına kadar az da olsa görülmeye devam edebileceğine dikkat çeken Yıldız, "Yılanları ağustos ayından itibaren sabah erken saatlerde veya güneş batımına yakın görebileceğiz. Sıcak saatlerde yılan serin yerlere kaçacaktır. Bu kaçışlarını da hızlı yapacakları için görülmeleri daha az olacaktır" dedi.

Yıldız, çiftçinin dostu olan ve ekolojik sistem içerisinde arazide bulunan zararlılar ile beslenen yılanların, kendisine dokunulmadığı sürece insanlara zarar vermeyeceğini de kaydetti.