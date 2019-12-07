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Kış ve Buz Sporları standı göz doldurdu

6 saat önce

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu buz ve kış sporları standı göz doldurdu.

Kış ve Buz Sporları standı göz doldurdu, System.String[]

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu buz ve kış sporları standı göz doldurdu.


Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı'na binlerce kişi katıldı.


İki gün süren Kariyer ve İstihdam Fuarında Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu Buz ve Kış Sporları Standı yoğun ilgi gördü.


Zafer Ala ile Çağatay Kasil'in stant görevlisi olduğu Buz ve Kış Sporları Stadı göz doldururken, vatandaşlar flor curling oynamanın keyfini çıkardı. Buz hokeyi ve kayak maketleri de vatandaşların ilgisini çekti.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Kariyer ve İstihdam Fuarında spor kenti ve yüksek irtifa kamp merkezi olan şehrimizi tanıttık. Yüzlerce insan standımızı ziyaret etti. halkımıza teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
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