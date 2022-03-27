Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika
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Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı

27.03.2022 15:57

Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı Kış mevsiminin yerini bahara bıraktığı Elazığ'da belirli yerlerde bulunan badem ve kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.

Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı

ELAZIĞ - Kış mevsiminin yerini bahara bıraktığı Elazığ'da belirli yerlerde bulunan badem ve kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.

Kış mevsiminin yerini bahara bıraktığı Elazığ'da belirli yerlerde bulunan badem ve kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı. Beyaz ve pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar sayesinde bir çok nokta rengarenk oldu. Öte yandan kayısısı ile ünlü olan Baskil ilçesinde de baraj sahili kısmında yer alan ağaçların çiçek açtığı öğrenildi.

Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı
Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı
Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı

YORUMLAR
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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış yerini bahara bıraktı, ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika


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