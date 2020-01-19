Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler - Son Dakika
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Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler

6 saat önce

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 6'ncı Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, 1100 rakımlı Deremezra Yaylası'nda dondurucu soğuğa rağmen göle girdi.

Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler, System.String[]

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 6'ncı Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, 1100 rakımlı Deremezra Yaylası'nda dondurucu soğuğa rağmen göle girdi.

Ardeşen'de bu yıl 6'ncı Kış Yüzme Şenliği, denizden 1100 metre uzaklıktaki Deremezra Yaylası'nda gerçekleştirildi. Kaçkar Dağı eteklerindeki yaylada 2 gündür düzenlenen etkinliklerde katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynayarak, ısınmaya çalıştı ardından da dondurucu soğuğa rağmen göle girdi. Yaklaşık 25 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri şaşkınlıkla izledi. Etkinlikte Rumeysa Yazıcı'nın (7) da soğuğa aldırmadan babasıyla suya girmesi dikkat çekti.


Ardeşen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:18 Kaynak: DHA
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