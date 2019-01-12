Son Dakika Haberleri: Kış Zorlukları ve Güzellikleriyle Yaşanıyor

Kış Zorlukları ve Güzellikleriyle Yaşanıyor

35 dakika önce

BİTLİS/ Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, kış mevsiminin zorluklarını ve güzelliklerini bir arada yaşıyor.

Kış Zorlukları ve Güzellikleriyle Yaşanıyor, System.String[]
BİTLİS/ Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, kış mevsiminin zorluklarını ve güzelliklerini bir arada yaşıyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te kış mevsimi oldukça sert geçiyor. İl genelinde bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kent merkezindeki Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Vatandaşlar evlerinin üzerinde ve çevresinde biriken karları küreklerle temizledi.

Hüsrevpaşa Mahallesi, Çam Sitesi ve TOKİ bölgesindeki araçların üzeri de karla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Muş'ta da kırsal alanlardaki tek katlı evler ile araçlar kar altında kaldı.

Muş'ta kış mevsiminin zorluklarının yanı sıra güzellikleri de yaşanıyor.

Yüksek kesimlerdeki evler, karlı yollarda ilerleyen araçlar ve vatandaşlar ile beyaza bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Kar, Güncel
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