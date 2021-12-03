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Kısa boy engelini aşklarıyla aştılar - Son Dakika

Kısa boy engelini aşklarıyla aştılar

03.12.2021 13:42

Bursa'da, boyları normalden çok kısa (akondroplazili) olan çift, birbirlerine olan bağlılıkları ve yaşama sevinciyle çevrelerine örnek oluyor.

Bursa'da, boyları normalden çok kısa (akondroplazili) olan çift, birbirlerine olan bağlılıkları ve yaşama sevinciyle çevrelerine örnek oluyor.

Yıldırım ilçesinde yaşayan 105 santimetre boyundaki Ahmet ile 122 santimetre boyundaki Özge Karadeniz çifti, boylarının kısa olması nedeniyle çeşitli zorluklar yaşamalarına rağmen mutlu bir hayat sürüyorlar.

36 yaşındaki Ahmet ve 31 yaşındaki Özge Karadeniz, uzun mesafe yürüyemedikleri ve merdiven çıkamadıkları için giriş katta oturuyorlar.

Mutfak tezgahı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından boylarına göre yaptırılan çift, perde asmak gibi işlerde ise üst katlarında oturan akrabalarından destek alıyorlar, ev işlerinde birbirlerine yardımcı oluyorlar.

Gün içinde akrabaları, en çok da yeğenleriyle vakit geçiren Ahmet ve Özge Karadeniz, diğer ev işlerini de boylarının yettiği imkanlarla halletmeye çalışıyor, yıkanan çamaşırları kurutmak için daha çok koltuk ve alçak sandalyelerden faydalanıyor.

Karadeniz çifti, hayatlarının tek eksiği olarak gördükleri çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi yaptırmak istiyor.

Ahmet Karadeniz, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl özel bir firmada çalıştıktan sonra engeli nedeniyle malulen emekliye ayrıldığını söyledi.

Eşiyle 6 yıl önce sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduklarını, güçlükle gittiği Muğla'da onu ikna ederek 1,5 yıl önce Bursa'da dünyaevine girdiklerini belirten Karadeniz, ev kadını olan eşine kendisi için bakım maaşı verildiğini ifade etti.

Evliliklerinin huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Karadeniz, "Hayatın zorlukları sağlam insanlara nasıl varsa bize de var. Sağlıklı insana göre bize iki kat zorluk oluyor. İyi niyetli, yürekli insanlar biz engellilerin yanında olduğu sürece sırtımız asla yere gelmez. Allah'a şükür kimseye muhtaç olmadan yaşıyoruz. En mükemmel hayat bu." diye konuştu.

Karadeniz, çocuk özlemi dışında hiçbir sıkıntılarının olmadığını aktardı. Bunun için destek beklediklerini kaydeden Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukları inanılmaz seviyoruz, çocuk dünyanın en masum, saf canlısıdır. Eşimle bizim hayatımızı bambaşka bir hale getirir çocuk. Eşimle bir yola çıktık, Allah izin verirse, büyüklerimizden destek bekliyoruz. Biz maddi olarak değil, tüp bebek tedavisi konusunda yardım bekliyoruz. Ben kimseden para istemiyorum, duyarlı insanlardan, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı'mızdan destek istiyoruz. Açıkçası tedavi sürecine gireceğiz, bayağı bir masrafı çıktı, onu da kaldıracak gücüm yok."

Çocuk beklentilerine ilişkin sosyal medya paylaşımlarına olumsuz yorum yapanlar olduğunu söyleyen Karadeniz, "Nice sapasağlam insanlar var, 3 buçuk aylık çocuğunu dövüyor. Biz burada çocuk sevdasıyla, kokusunun özlemiyle yanıp tutuşurken aldığımız tepkiler bizi üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes sınanıyor dünyada"

Özge Karadeniz de boylarının kısalığı nedeniyle sıkıntılar yaşamalarına rağmen birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılıkla bunları aştıklarını belirtti.

Genellikle çevrelerindeki insanların kendilerine olumlu yaklaştığına değinen Karadeniz, sosyal medyadaki moral bozucu yorumlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada bize, 'Sen ve eşin engellisiniz siz neyinize güvenip bu dünyaya çocuk getireceksiniz' diyorlar. Onu Allah bilir, bizim anne babalarımız engelli değil sonuçta. Herkes sınanıyor dünyada, belki biz engelliyiz ama çocuğumuz Allah'ın izniyle sağlam olacak, Allah bizi belki böyle mükafatlandıracak."

Kısa boy engelini aşklarıyla aştılar
Kısa boy engelini aşklarıyla aştılar
Kısa boy engelini aşklarıyla aştılar
Kısa boy engelini aşklarıyla aştılar
Kısa boy engelini aşklarıyla aştılar

Karadeniz, Tüp Bebek, Mevla, Bursa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısa boy engelini aşklarıyla aştılar - Son Dakika


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