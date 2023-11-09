Kısa boylu eşini market reyonları arasında bulmak için bakın ne yaptı

Bir sosyal medya kullanıcısı kısa boylu olduğunu düşündüğü eşini marketteki reyonların arasından bulabilmek için balon taktığı anları sosyal medyada paylaştı.

Eşinin çocuklarla reyon arasında konuştuğunu gören vatandaş, eşinin çantasına ipe tutturduğu balonu bağladı. Videoyu, sosyal medya uygulaması TikTok'ta "1.50 hanımı AVM'de nasıl buluyorum?" diyerek paylaşan kişi, eşinin markette gezerken bağladığı balon sayesinde nerede olduğunu gördüğünü belirtti.

O anlar sosyal medyada viral olurken annelerinin çantasına bağlı balonu gören küçük çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.