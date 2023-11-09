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Kısa boylu eşini market reyonları arasında bulmak için bakın ne yaptı - Son Dakika

Kısa boylu eşini market reyonları arasında bulmak için bakın ne yaptı

09.11.2023 10:58  - Güncelleme: 11:03

Boyu kısa olduğu için eşini marketteki reyonlar arasında bulmakta zorluk yaşayan vatandaş, eşinin çantasına balon bağladı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan vatandaş, sırtına balon bağladığı eşini markette alışveriş yaparken kolaylıkla buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı kısa boylu olduğunu düşündüğü eşini marketteki reyonların arasından bulabilmek için balon taktığı anları sosyal medyada paylaştı.

Eşinin çocuklarla reyon arasında konuştuğunu gören vatandaş, eşinin çantasına ipe tutturduğu balonu bağladı. Videoyu, sosyal medya uygulaması TikTok'ta "1.50 hanımı AVM'de nasıl buluyorum?" diyerek paylaşan kişi, eşinin markette gezerken bağladığı balon sayesinde nerede olduğunu gördüğünü belirtti.

O anlar sosyal medyada viral olurken annelerinin çantasına bağlı balonu gören küçük çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

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Son Dakika Sosyal Medya Kısa boylu eşini market reyonları arasında bulmak için bakın ne yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısa boylu eşini market reyonları arasında bulmak için bakın ne yaptı - Son Dakika
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