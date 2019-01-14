Son Dakika Haberleri: Kısa Boylu Otçu'dan Sandalyeli Çözüm

Kısa Boylu Otçu'dan Sandalyeli Çözüm

41 dakika önce

DENİZLİ'de, Kızılay Şube Başkanı Erdal Otçu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) aile fotoğrafında kısa boyu nedeniyle sandalyeye çıkarak poz verdi.

Kısa Boylu Otçu'dan Sandalyeli Çözüm, System.String[]
DENİZLİ'de, Kızılay Şube Başkanı Erdal Otçu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) aile fotoğrafında kısa boyu nedeniyle sandalyeye çıkarak poz verdi. Otçu, o anları Facebook hesabından, "En uzun boylu üye sıfatıyla katıldığım MÜSİAD Denizli Şubesi'nin 22. olağan kongresi hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

Kızılay Denizli Şubesi Başkanı Erdal Otçu, cumartesi günü bir otelde düzenlenen MÜSİAD olağanüstü genel kuruluna katıldı. MÜSİAD'ın yönetim kurulu üyesi olan Otçu, yapılan seçimde tekrar yeni yönetimde yer aldı. Genel kurulun tamamlanmasının ardından MÜSİAD ailesi, toplu fotoğraf çektirmek için hazırlandı. O anlara, Otçu'nun muzipliği damga vurdu. Kısa boyunu espri konusu yapabilen Otçu, uzun boylu üyelerin arasında kendisini göstermekte zorlanınca, çareyi sandalyeye çıkmakta buldu. Otçu, çekilen fotoğrafta, sandalyenin yardımıyla en uzun boylu olmayı da başardı. Otçu o anların fotoğraflarını, Facebook'taki hesabından, "En uzun boylu üye sıfatıyla katıldığım MÜSİAD Denizli Şubesi'nin 22. olağan kongresi hayırlı olsun" notuyla paylaştı. Paylaşımı görenler, tebüssüm etmekten kendini alamadı. 

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kızılay, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı Yeni Albüm Heyecanı Yaşayan Gülben Ergen, Bir Süre Konuşmama Kararı Aldı

"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu İhanet Haberleriyle Gündeme Gelen İrem Derici, Yeni Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Poz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:23:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kısa Boylu Otçu'dan Sandalyeli Çözüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]