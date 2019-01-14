Kısa Boylu Otçu'dan Sandalyeli Çözüm
41 dakika önce
DENİZLİ'de, Kızılay Şube Başkanı Erdal Otçu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) aile fotoğrafında kısa boyu nedeniyle sandalyeye çıkarak poz verdi.
DENİZLİ'de, Kızılay
Şube Başkanı Erdal Otçu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) aile fotoğrafında kısa boyu nedeniyle sandalyeye çıkarak poz verdi. Otçu, o anları Facebook
hesabından, "En uzun boylu üye sıfatıyla katıldığım MÜSİAD Denizli
Şubesi'nin 22. olağan kongresi hayırlı olsun" notuyla paylaştı.
Kızılay Denizli Şubesi Başkanı Erdal Otçu, cumartesi günü bir otelde düzenlenen MÜSİAD olağanüstü genel kuruluna katıldı. MÜSİAD'ın yönetim kurulu üyesi olan Otçu, yapılan seçimde tekrar yeni yönetimde yer aldı. Genel kurulun tamamlanmasının ardından MÜSİAD ailesi, toplu fotoğraf çektirmek için hazırlandı. O anlara, Otçu'nun muzipliği damga vurdu. Kısa boyunu espri konusu yapabilen Otçu, uzun boylu üyelerin arasında kendisini göstermekte zorlanınca, çareyi sandalyeye çıkmakta buldu. Otçu, çekilen fotoğrafta, sandalyenin yardımıyla en uzun boylu olmayı da başardı. Otçu o anların fotoğraflarını, Facebook'taki hesabından, "En uzun boylu üye sıfatıyla katıldığım MÜSİAD Denizli Şubesi'nin 22. olağan kongresi hayırlı olsun" notuyla paylaştı. Paylaşımı görenler, tebüssüm etmekten kendini alamadı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:42 Kaynak: DHA
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