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“Kısa çalışma 29 Şubat’tan itibaren geçerli olacak”
1 saat önce
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayı kolaylaştıran hükmü 29 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.
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18.04.2020 06:11:32. #1.13#
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